Botte e minacce alla ex, 19enne di Ferrara che elogiava Turetta torna libero dopo 14 ore

È tornato libero il ragazzo di 19 anni fermato dalle forze dell'ordine dopo aver aggredito la ex fidanzata, una 18enne padovana, che lo aveva lasciato intimorita dal suo carattere. A far intervenire i carabinieri è stato l’incontro che i due hanno avuto pochi giorni fa a Mirano: il ragazzo ha trascinato la ex in un luogo appartata e l'ha e minacciata con le forbici.