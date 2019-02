“Ho quei bambini scolpiti in fronte. Diceva 'testa di c***o', 'str***a', le femminucce erano più sotto torchio”. “Mattino Cinque” intervista in esclusiva l’ex inserviente e collaboratrice della 52enne arrestata a Siena per aver picchiato e insultato i bambini del suo asilo “domiciliare”, nel suo appartamento. “Quelli appena arrivati venivano chiusi nel dormitorio, che non penso sia a regola perché era la cameretta della figlia”. Il racconto dell'ex collaboratrice prosegue raccontando le limitazioni per i genitori: non potevano entrare nell’appartamento, né comparire a sorpresa. “C’erano bambini costretti a mangiare con il naso tappato o obbligati a non mangiare. Normalmente assumeva neodiplomate, perché erano più malleabili”.