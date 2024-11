Porta a scuola 14 bombe carta, 15enne fermato a Lecce | La Procura: "Poteva compiere una strage"

Una volta individuato, il 15enne avrebbe riferito agli investigatori di aver portato i candelotti a scuola per venderli ad altri minorenni dai quali aveva già ricevuto il danaro. Ora, dopo l'interrogatorio di convalida dinanzi al gip, è stato collocato in una comunità minorile penale. Si tratta - afferma la Procura per i minorenni in una nota - "di un evento talmente grave i cui esiti sono stati fortunatamente scongiurati e che avrebbe tranquillamente potuto tramutarsi in una strage in cui sarebbe rimasto coinvolto lo stesso indagato e l'intera classe che quel giorno vedeva presenti 28 studenti su 30, con esiti mortali, amplificati dal luogo chiuso".