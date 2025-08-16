Bolzano, neonati morti in ospedale: stop a detergente contaminato

E' stato deciso di sospendere l'uso di uno specifico detergente per lavare i piatti, potenzialmente contaminato, in tutti gli ospedali della provincia
Dopo la morte di due neonati prematuri, avvenuta nei giorni scorsi nel Reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Bolzano, è stato deciso di sospendere l'uso di uno specifico detergente per lavare i piatti, potenzialmente contaminato, in tutti gli ospedali della provincia. La direttiva è stata emanata dalla Direzione generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. La decisione è stata presa, si legge in una nota dell'Asdaa, "su disposizione dell'Autorità giudiziaria, per il tramite dei Nas, a titolo precauzionale e in attesa di ulteriori verifiche".
La situazione nel reparto di Terapia intensiva neonatale resta invariata. Le condizioni di salute dei 10 neonati prematuri ricoverati continuano a essere stabili. Il reparto di Ostetricia, ma anche tutti gli altri reparti e servizi dell'ospedale di Bolzano, ribadisce l'azienda, "non sono interessati da questa particolare situazione e lavorano regolarmente e a pieno regime".
