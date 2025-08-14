Batterio serratia marcescens: che cos'è e perché è pericoloso

Una volta introdotto nell'organismo, il batterio può colonizzare ferite chirurgiche, vie urinarie, respiratorie e oculari, fino a causare sepsi e complicanze gravi, specie nei reparti di terapia intensiva. Secondo dati di sorveglianza internazionali, Serratia marcescens è responsabile del 6,5% delle infezioni da Gram-negativi in terapia intensiva, e del 3,5% tra i pazienti ospedalizzati in altri reparti.