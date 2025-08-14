Bolzano, due neonati morti in ospedale: l'ipotesi dell'infezione da batterio

Il germe che ha provocato le infezioni sarebbe il batterio serratia: potrebbe essere stato portato in reparto dalla mamma di uno dei piccoli ricoverati, forse sulle mani poco pulite. I vertici dell'ospedale stanno decidendo quali misure prendere: tra le ipotesi lo spostamento del reparto. I due neonati, uno di pochi giorni di vita e l'altro di poche settimane, non sono sopravvissuti all'infezione proprio perché erano prematuri e quindi avevano poche difese immunitarie.