Bolzano, due neonati morti in ospedale: l'ipotesi dell'infezione da batterio

I due piccoli, prematuri, erano entrambi stati ricoverati nel reparto di terapia intensiva
Due neonati prematuri sono morti nel giro di poche ore all'ospedale di Bolzano. Uno dei neonati è morto martedì, l'altro nella notte di mercoledì. Entrambi erano ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale del capoluogo altoatesino. La causa dei due decessi sarebbe un'infezione da batterio. Gli altri piccoli pazienti potrebbero essere trasferiti in altro reparto per evitare di venire a contatto con il batterio.
Il germe che ha provocato le infezioni sarebbe il batterio serratia: potrebbe essere stato portato in reparto dalla mamma di uno dei piccoli ricoverati, forse sulle mani poco pulite. I vertici dell'ospedale stanno decidendo quali misure prendere: tra le ipotesi lo spostamento del reparto. I due neonati, uno di pochi giorni di vita e l'altro di poche settimane, non sono sopravvissuti all'infezione proprio perché erano prematuri e quindi avevano poche difese immunitarie.
