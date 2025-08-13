Vivere vicino al mare allunga la vita di un paio d'anni, garantisce uno studio statunitense

È infatti vero che il mare ha un effetto benefico per chiunque soffra di allergie o problemi respiratori, oltre a essere un toccasana per pelle, capelli (rinforzati dall'acqua marina, che combatte naturalmente forfora e capelli grassi) e tiroide. "La vicinanza all'acqua, in particolare al mare, è associata a molte misure positive di benessere fisico e mentale, da livelli più elevati di vitamina D a migliori relazioni sociali. Molti processi sono gli stessi innescati dagli spazi verdi, con alcuni vantaggi in più", ha spiegato in un articolo apparso sul Guardian, il dottor Matthew White, docente presso l'Università di Exeter e psicologo di BlueHealth, un programma di ricerca che studia proprio i benefici del vivere a pochi passi dal mare. Nello stesso articolo lo stesso White cita poi un'altra ricerca del 2013 secondo cui gli ambienti costieri sarebbero risultati essere i luoghi più felici, con risposte di circa sei punti superiori rispetto a quelle raccolte in un ambiente urbano.