Isola d’Elba: cinque consigli per i vostri tuffi

SPIAGGIA DEL CANNELLO – Selvaggia, raggiungibile solo a piedi e ricoperta di minerali, sabbia nera e chiara. Adatta a chi ama la natura e la solitudine. Si arriva in spiaggia in circa 30 minuti di cammino, su una comoda strada sterrata in discesa lunga poco più di 2 km, partendo dal museo delle miniere di Calamita. La spiaggia è molto tranquilla con poche persone anche in agosto.



SPIAGGIA DI CAPOBIANCO – Nelle vicinanze di Portoferraio, spiaggia di sassi bianchi con acqua limpida dai mille riflessi dall’azzurro al blu. Lunga 260 metri, è quasi divisa in due parti da un costone roccioso con la seconda parte che si allarga maggiormente e termina con una suggestiva punta particolarmente adatta per lo snorkeling che si tinge di fucsia ad aprile con la fioritura dei Fichi degli Ottentotti. Un luogo incantevole e naturale, adatto a chi vuole uscire dallo stereotipo della spiaggia di sabbia attrezzata.



SPIAGGIA DI CAVOLI – Spiaggia modaiola, sabbia bianca granitica e mare cristallino. Cavoli si affaccia all'interno di una splendida insenatura circondata dalla macchia mediterranea e da lunghe scogliere che insieme ai bassi fondali, contribuiscono alla trasparenza dell’acqua. Da qui l’orizzonte spazia sulle isole di Montecristo e di Pianosa. Pur essendo indicata anche come spiaggia per famiglie con bambini, Cavoli è una delle spiagge più mondane dell’Isola d’Elba. È il luogo ideale infatti per i più giovani e per chi ama il divertimento. Soprattutto nei mesi di luglio e agosto, viene animata da beach party con musica live, cocktail e DJ set.



SCOGLIERA DELLE COTI PIANE – Scogliera granitica, ideale per i più spettacolari tramonti estivi. Le rocce, levigate dal mare e dal vento, si trovano a Sant'Andrea, sulla sinistra della bellissima spiaggia di sabbia color ocra. Le formazioni rocciose sembrano abbracciare la piccola insenatura, proteggendola dai venti di ponente. Gli scogli levigati e comodi sono un luogo incantevole per prendere il sole e trascorrere qualche ora in piena tranquillità, immersi nella natura. Il mare limpidissimo e le rocce presenti sul fondale rendono questa zona ricca di flora e fauna marina. Qui è possibile praticare snorkeling o un po' di pesca dalla scogliera.