Scoprire l’isola d’Elba sotto le stelle

PIAZZALE DELL’ASTRONOMIA DI SAN PIERO - Dal 2009, l'Associazione Astrofili di San Piero opera con passione organizzando incontri ed eventi presso il cosiddetto Piazzale dell’Astronomia di San Piero, un'area lontana dall’inquinamento luminoso e perciò perfetta per l’osservazione del cielo notturno. Nel tempo il luogo è stato arricchito con strumenti astronomici, meridiane e panchine panoramiche dedicate all’osservazione celeste. Una vera curiosità, che appassiona grandi e piccoli ed è per i visitatori uno dei tasselli dell’esperienza dell’astroturismo, che si integra perfettamente con le altre proposte culturali dell’isola, offrendo eventi che spaziano dall’osservazione delle stelle alla musica, alla poesia e alla storia.



ESCURSIONI NOTTURNE - Fino a ottobre, ogni martedì e sabato, l’esperienza si arricchisce con escursioni notturne lungo i sentieri dell’isola, dove natura e astronomia si fondono. Partendo dal centro storico di San Piero in Campo, un antico borgo situato su uno sperone granitico alle pendici del Monte Capanne, noto per la sua tradizione legata all’estrazione e alla lavorazione del granito, il cammino prosegue poi verso la Piana di Castancoli, un’area pianeggiante da cui si apre un ampio panorama sulla costa sud-occidentale dell’isola, inclusa la spiaggia di Cavoli, Seccheto e la punta di Fetovaia e, nelle giornate limpide, anche sulla Corsica, visibile all’orizzonte. L’escursione conduce infine alle Vie del Granito, un itinerario che attraversa antichi luoghi di lavorazione del granito, dove sono ancora presenti testimonianze dell’attività estrattiva sviluppata nei secoli passati.



ARCHEOLOGIA SOTTO LE STELLE - Durante le passeggiate, gli astrofili elbani illustrano al pubblico la storia della città e le tradizioni locali, l’archeologia e la storia geologica dell’Isola e la sua natura, oltre ovviamente alle meraviglie del cielo. Un’ altra delle mete delle escursioni notturne è Sassi Ritti, un sito archeologico composto da quattro monoliti megalitici situati a oltre 300 metri sul livello del mare. Si tratta di uno dei più suggestivi e antichi luoghi di culto delle popolazioni che abitarono l’isola durante l’età dei metalli. Il sito si trova su un pianoro da cui si può godere della vista sull'Isola di Montecristo. Nel mese di agosto, quando la luna piena illumina il paesaggio, a Sassi Ritti si tengono eventi speciali con osservazioni astronomiche accompagnate da musica, spettacoli e degustazioni, realizzati in collaborazione con l’associazione culturale Le Macinelle.