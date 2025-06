Marche, la Riviera delle colline, mare formato famiglia

UN PARCO SPETTACOLARE - Tra Gabicce Mare a Pesaro è situato il Parco Regionale del Monte San Bartolo, che segna l’inizio del sistema collinare della costiera del centro Italia. Si affaccia con una spettacolare falesia sul Mare Adriatico e raggiunge le sue massime quote sulle colline del San Bartolo, Castellaro e nei nuclei abitati di Casteldimezzo e Fiorenzuola di Focara. È un punto di estrema importanza per la migrazione dell’avifauna e per lo svernamento di diverse specie di uccelli; dal punto di vista archeologico e storico, in rapporto alla sua piccola estensione, presenta siti di notevole interesse: dai ritrovamenti del neolitico nella zona di Monte Castellaro a quella archeologica di Colombarone sull’antica Via Flaminia, dai porti scomparsi di origine greca di S. Marina e Vallugola, all’incantevole sistema delle ville e dei giardini rinascimentali.



PAOLO E FRANCESCA - Meritano una visita Gabicce Monte, che sorge su di uno scoglio panoramico ricco di vegetazione a picco sul mare, Casteldimezzo, Fiorenzuola di Focara e Santa Marina Alta, pittoresche località a picco sull’azzurro del Mare Adriatico. A 5 km dalla costa, meta imperdibile è il castello Gradara, storia e scenario dell’amore sfortunato di Paolo e Francesca, cantato da Dante Alighieri nella Divina Commedia. Uno dei modi più piacevoli per scoprire le bellezze naturalistiche e storico artistiche della riviera è girare in bicicletta. Alcuni hotel di Gabicce Mare e Pesaro offrono un’ampia scelta di servizi per ciclisti, tra cui il noleggio di bicicletta e la disponibilità di mappe degli itinerari cicloturistici.



GABICCE MARE - Gabicce Mare, il comune più settentrionale della costa adriatica delle Marche, si trova al confine con l’Emilia Romagna. Località turistica di spicco, offre una spiaggia sabbiosa con tratti ghiaiosi e fondali profondi, oltre una suggestiva strada panoramica che regala scorci sul mare. È nota per i bike hotel e per la Settimana Cicloturistica Internazionale, organizzata ogni anno a Pasqua. La Baia Marina di Vallugola, con il suo porto turistico e la spiaggia protetta da un promontorio, è ideale per il relax e le attività nautiche. Gabicce Monte, invece, con i suoi locali notturni e ristoranti tipici, offre un’atmosfera vivace per la sera. La spiaggia di Gabicce Mare è “a misura di bambino” e insignita della Bandiera Verde dei pediatri, rendendola perfetta per le famiglie.