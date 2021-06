Bolzano, i funerali dei coniugi Neumair: lo straziante addio della figlia Madé | Benno assente, ha visitato la camera mortuaria

L'Adagio di Tomaso Albinoni apre il funerale della coppia e il decano Bernhard Holzer nelle sue parole introduttive dice: "Due bare e molte domande che non sono del tutto nuove, ma che si ripresentano. Non dobbiamo rimuoverle, ci accompagneranno senza risposte soddisfacenti".

La figlia Madé ricostruisce la tragica vicenda. "E' il 5 gennaio 2021 sono le 12.30, dove siete. Sono le 13 poi le 14 e le 16, sono seduta in cucina col cellulare in mano, ho paura, sulla bocca dello stomaco una mano fredda. Vi sento vicinissimi, silenziosi, siete più vicini che mai, sento che siete scivolati via, è come se un antenna non prendesse più il segnale". Madé poi parla del 6 febbraio, giorno in cui è stata ritrovato nel fiume Adige il corpo di Laura Perselli, e poi del 27 aprile, il giorno del ritrovamento del corpo di suo padre Peter. "Oggi siete qui davanti a noi finalmente riuniti, ma non volevate una morte ingiusta, non volevate una morte violenta, vi è stato tolto il respiro, vi è stata tolta la parola. Voi siete la mia luce, il suono del coraggio e dell'amore, siete la mia aria. Mami e papi mi mancate in modo devastante, riposate in pace", conclude Madé.

Ai funerali hanno preso la parola anche la sorella di Peter, Michaela Neumair, e la sorella di Laura, Carla Perselli. Michaela ha ripercorso le tappe fondamentali della vita di Peter, propenso ad una vita sobria e ad uno stile di vita sostenibile. "Era difficile fargli un regalo, il suo motto era 'il mio corpo non lo richiede'", ha ricordato Michaela. Carla ha descritto sua sorella Laura come "aperta al cambiamento, una donna che vuole scoprire il mondo, che lavora con passione, con due figli di cui era orgogliosa, una donna che si aggiorna, che comunica".

Assente il figlio Benno, detenuto nel carcere di Bolzano, che però aveva ottenuto dall'autorità giudiziaria il permesso di visitare la camera mortuaria. Accompagnato dalla polizia penitenziaria si è fermato davanti alle due bare. Poi è stato riportato in carcere. Nei confronti dell'uomo, che ha confessato di aver strangolato i genitori, l'accusa è di duplice omicidio volontario aggravato e occultamento di cadaveri.