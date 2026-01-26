Terlano (Bolzano), coltelli stampati in 3D e portati a scuola: denunciato uno studente

Dopo gli accertamenti svolti dai carabinieri e la spontanea presentazione del minore, accompagnato di genitori, è stata informata l'autorità giudiziaria competente, che ha disposto una perquisizione domiciliare. Nel corso dell'attività, sono stati rinvenuti e sequestrati una stampante 3D e ulteriori coltelli analoghi con lama a scatto, realizzati in polimeri e assemblati dallo studente, anch'essi custoditi e successivamente consegnati spontaneamente da un genitore. Tutto il materiale sequestrato è stato posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano.