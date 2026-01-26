Terlano (Bolzano), coltelli stampati in 3D e portati a scuola: denunciato uno studente
L'oggetto, in materiale plastico, è stato rinvenuto dal personale scolastico. A casa dell'alunno trovata una "fabbrica" di lame
© Ansa
Il personale di una scuola di Terlano (Bolzano) ha rinvenuto all'interno dell'istituto un coltello a scatto in materiale plastico, con una lama di circa 8 centimetri, in possesso di un alunno. Gli accertamenti dei carabinieri hanno rivelato che l'oggetto era stato fornito da un compagno di scuola, che l'aveva fabbricato a casa. Così è scattata la denuncia per i reati di fabbricazione e detenzione di oggetti atti a offendere.
Stampante 3D e altri coltelli trovati durante la perquisizione
Dopo gli accertamenti svolti dai carabinieri e la spontanea presentazione del minore, accompagnato di genitori, è stata informata l'autorità giudiziaria competente, che ha disposto una perquisizione domiciliare. Nel corso dell'attività, sono stati rinvenuti e sequestrati una stampante 3D e ulteriori coltelli analoghi con lama a scatto, realizzati in polimeri e assemblati dallo studente, anch'essi custoditi e successivamente consegnati spontaneamente da un genitore. Tutto il materiale sequestrato è stato posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano.
I carabinieri: "Episodio grave risolto grazie a un pronto intervento"
"L'episodio riveste connotati di gravità che, però, a seguito dell'intervento tempestivo del personale scolastico e grazie alla collaborazione delle famiglie, è stato circoscritto, ed è stato impedito che esso sfociasse in avvenimenti di maggior entità e pericolosità". Le indagini proseguono sotto il coordinamento dell'autorità giudiziaria competente.