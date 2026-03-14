Bologna, la denuncia di due escursioniste: "Seguite da un uomo nudo con uno straccio sulla testa"
Le donne stavano percorrendo la "Via degli Dei", che collega il capoluogo emiliano con Firenze. Indagano i carabinieri
© Istockphoto
Sugli Appennini bolognesi si aggira... un uomo nudo. A denunciarlo sono state due escursioniste 30enni che, lungo la "Via degli Dei" a Brento, sono state inseguite da un adulto che, "come mamma l'ha fatto", si muoveva tra la vegetazione. L'uomo, secondo il loro racconto, aveva il viso coperto da uno straccio. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di giovedì 12 marzo. Le due giovani, molto scosse, hanno allertato i carabinieri di Sasso Marconi che sono giunti sul posto grazie a una localizzazione Gps. I militari le hanno recuperate e messe in sicurezza. L'uomo nudo si è invece dileguato.
Dove è successo
Le due escursioniste stavano percorrendo un tratto della "Via degli Dei", il sentiero che collega Bologna e Firenze attraverso l'Appennino. A un certo punto, in una zona boschiva in località Brento, si sono accorte che un uomo nudo - con la testa coperta da uno straccio - le stava seguendo, muovendosi silenzioso tra la vegetazione.
Le indagini
Dopo la chiamata al numero d'emergenza 112, le giovani sono state in breve raggiunte da una pattuglia dei carabinieri di Sasso Marconi, che le hanno soccorse e accompagnate a bordo dell'autoradio in una vicina locanda. L'area è stata perlustrata dai carabinieri della stazione di Sasso Marconi e del Nucleo operativo radiomobile di Casalecchio di Reno. L'uomo, che nel frattempo si era allontanato, non è stato per il momento rintracciato.