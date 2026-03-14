Bologna, la denuncia di due escursioniste: "Seguite da un uomo nudo con uno straccio sulla testa"

Sugli Appennini bolognesi si aggira... un uomo nudo. A denunciarlo sono state due escursioniste 30enni che, lungo la "Via degli Dei" a Brento, sono state inseguite da un adulto che, "come mamma l'ha fatto", si muoveva tra la vegetazione. L'uomo, secondo il loro racconto, aveva il viso coperto da uno straccio. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di giovedì 12 marzo. Le due giovani, molto scosse, hanno allertato i carabinieri di Sasso Marconi che sono giunti sul posto grazie a una localizzazione Gps. I militari le hanno recuperate e messe in sicurezza. L'uomo nudo si è invece dileguato.