Bologna, treno merci urta un ragazzino che attraversa i binari: ferito

Sul posto sono intervenuti l'autorità giudiziaria per i rilievi e il 118 che ha portato il giovane in ospedale. Sarebbe ferito a una gamba ma non sarebbe in gravi condizioni. La circolazione è ripresa, gradualmente, poco prima delle nove. I treni Av non sono coinvolti direttamente ma potrebbero registrare ritardi, così come Intercity e Regionali. Per questi ultimi, sono possibili limitazioni di percorso e cancellazioni. Un treno Intercity è direttamente coinvolto, l'Icn 1962 Siracusa (13:35) - Milano Centrale (10:10), con un ritardo al momento di quasi due ore.