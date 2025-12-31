Guasto elettrico nel tunnel della Manica, ripresi i servizi ferroviari

Un guasto elettrico, poi un treno fermo nel punto più delicato della rete: è bastato questo per mandare in tilt una delle infrastrutture simbolo della mobilità europea. Il tunnel sotto la Manica è stato prima chiuso nella giornata del 30 dicembre e poi riaperto, dopo la sospensione di tutti i collegamenti tra Londra e il continente, che ha lasciato migliaia di passeggeri bloccati nelle stazioni. Lo stop alla circolazione sotto la Manica è stata causata da un doppio incidente tecnico che ha coinvolto Getlink, l'operatore del tunnel. "C’è stato un problema con l'alimentazione elettrica nel tunnel della Manica, seguito dall'arresto di un convoglio" ha spiegato una portavoce di Eurostar.



La compagnia ferroviaria Eurostar ha annunciato nella mattinata del 31 dicembre la ripresa del servizio tra Londra e il continente: "Prevediamo di attivare tutti i nostri servizi oggi, ma a causa dell'impatto in corso potrebbero verificarsi ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto", si legge sul sito web ufficiale.