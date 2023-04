Bologna, smantellato traffico internazionale di droga: 8 arresti

La squadra mobile di Bologna ha arrestato otto persone italiane e albanesi, accusate di associazione finalizzata al traffico di droga.

Gli indagati sono complessivamente 48 e l'attività ha riguardato un gruppo composto da albanesi con al vertice due fratelli e un connazionale, residenti a Santa Croce sull'Arno (Pisa) e a Massa e Cozzile (Pistoia), ritenuti in grado di procacciarsi considerevoli quantitativi di cocaina, nell'ordine di 10 chilogrammi per viaggio (mediamente due-tre al mese) in Olanda, al prezzo di 24-30mila euro al chilo, a seconda del grado di purezza della cocaina prescelta, poi commercializzata con un ricarico tra i 3mila e i 10mila euro al chilo.