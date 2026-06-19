Bologna, identificato e denunciato il passeggero che aveva morso l'autista del bus
Si tratta di un 70enne. La reazione, che ha causato una lesione permanente al dipendente della Tper, motivata dal fatto che il mezzo era arrivato "lungo" alla fermata. Avviata indagine interna all'azienda dei trasporti dopo il video diffuso dalla polizia
La polizia di Stato di Bologna ha identificato e denunciato il presunto autore dell'aggressione a un autista Tper avvenuta a bordo di un autobus lo scorso 13 giugno. L'uomo, un italiano 70enne, è stato denunciato per il reato di lesioni personali gravi. L'anziano aveva morso a un orecchio il dipendente dell'azienda di trasporto locale, causandogli una lesione permanente. Dalle immagini di un video diffuso dalla polizia, intanto, sono emersi nuovi dettagli sulla lite, che sarebbe scoppiata tra i due perché il bus era arrivato "lungo" alla fermata del 70enne.
Azienda Tper avvia indagine interna sull'aggressione
Tper, l'azienda del trasporto pubblico locale bolognese, aveva avviato un'indagine interna sull'aggressione denunciata da un autista di bus a Bologna durante un diverbio sfociato in violenza con un passeggero. L'indagine interna, spiega Tper, per tenere conto di tutti gli elementi d'istruttoria a disposizione. Lo ha fatto sapere la stessa azienda di trasporti, annunciando di fatto che, accanto agli accertamenti della Questura per identificare l'uomo che ha malmenato il conducente, staccandogli con un morso il lobo di un orecchio, saranno fatte anche verifiche interne sul comportamento dell'autista.
I fatti ripresi dalla telecamera di sicurezza del bus
L'episodio era avvenuto sabato mattina sulla linea 96, in piazza Minghetti. Tper vuole fare chiarezza sui fatti, alla luce del video diffuso dalla polizia che mostra le diverse fasi della lite. Il video restituisce infatti una dinamica dell'episodio in parte diversa da quella emersa inizialmente.
Dalle immagini si vede che il conducente del bus, dopo avere probabilmente ricevuto qualche insulto dal passeggero appena salito (che lamentava il fatto che il mezzo fosse arrivato lungo sulla sua fermata), abbandona il posto di guida e lo raggiunge nella parte posteriore del mezzo, mettendogli le mani addosso. Ne nasce così una colluttazione, che degenera fino all'aggressione a morsi da parte del passeggero.