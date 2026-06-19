La polizia di Stato di Bologna ha identificato e denunciato il presunto autore dell'aggressione a un autista Tper avvenuta a bordo di un autobus lo scorso 13 giugno. L'uomo, un italiano 70enne, è stato denunciato per il reato di lesioni personali gravi. L'anziano aveva morso a un orecchio il dipendente dell'azienda di trasporto locale, causandogli una lesione permanente. Dalle immagini di un video diffuso dalla polizia, intanto, sono emersi nuovi dettagli sulla lite, che sarebbe scoppiata tra i due perché il bus era arrivato "lungo" alla fermata del 70enne.