L'aggressione

Bologna, bus arriva "lungo" alla sua fermata: passeggero morde l'autista

Il conducente è stato soccorso dal 118, l'aggressore è fuggito. 

14 Giu 2026 - 11:45
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© Istockphoto

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L'autista dell'autobus ha fermato il mezzo qualche metro oltre la pensilina, non accorgendosi subito della richiesta di fermata: per questo un uomo, appena salito sul mezzo, lo avrebbe aggredito sputandogli addosso e arrivando a mordendogli un orecchio, staccandone un pezzetto. L'episodio - come riporta l'edizione bolognese de "Il Resto del Carlino" - sarebbe avvenuta nella giornata di sabato 13 giugno intorno alle 8. Secondo quanto riportato dal quotidiano l'autista avrebbe cercato di allontanare il passeggero e ne sarebbe nata una colluttazione al termine della quale l'uomo lo avrebbe morso. L'aggressore si sarebbe poi dato alla fuga, una volta accortosi dell'arrivo della Polizia. Il conducente è stato soccorso dal 118. Le volanti hanno acquisito le registrazioni della videosorveglianza del mezzo per identificare l'autore dell'aggressione. 

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