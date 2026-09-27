Uno degli episodi più significativi riguarda Modena. Il gruppo avrebbe progettato un'azione contro la sede del circolo Lenin-Sinistra Classe Rivoluzione, realtà legata all'Internazionale Comunista Rivoluzionaria. La data individuata sarebbe stata quella del 29 settembre 2024. L'intenzione, secondo quanto emerge dall'indagine, era quella di raggiungere la sede e lanciare all'interno bottiglie incendiarie, provocando un incendio e danneggiando i locali. Nelle conversazioni monitorate dagli investigatori sarebbero inoltre emersi riferimenti alla possibilità di procurarsi materiali infiammabili e realizzare artigianalmente ordigni. L'attacco, però, non sarebbe mai stato portato a termine. Gli investigatori avevano già individuato il gruppo e sarebbero intervenuti prima che i giovani potessero procurarsi la benzina necessaria e procedere alla preparazione degli ordigni.