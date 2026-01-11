Logo Tgcom24
Quattro giorni dopo l'omicidio del capotreno

Bologna, stazione senza pace: poliziotti presi a calci e tesate

Denunciato un tunisino di 25 anni: aveva precedenti per lesioni. E' stato sedato

11 Gen 2026 - 10:48
© ansa

© ansa

A quattro giorni dall'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, ancora una notte di violenza alla stazione di Bologna. Calci, pugni, spintoni. Nel mirino di un tunisino, con precedenti per lesioni, due poliziotti. È stato necessario sedarlo. 

Doveva essere un controllo di routine

 Nella notte tra sabato 10 e domenica 11 gennaio, due agenti della Polfer stavano svolgendo i controlli di routine a campione. Quando è toccato al ragazzo lui ha subito mostrato di essere nervoso, specie quando gli è stato chiesto di spostarsi in ufficio per l'identificazione. Nel tragitto è andato in escandescenza, ha provato a divincolarsi dagli agenti e poi ha iniziato a colpirli. Uno dei due ha ricevuto una testata sul volto. L'altro è stato ferito alla mano. 

Diversi precedenti alle spalle

 Si tratta di un cittadino tunisino di 25 anni, regolare sul territorio. Alle spalle aveva diverse denunce: proprio per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. È stato denunciato. 

