La polizia di stato di Bologna ha eseguito nei giorni scorsi un decreto di perquisizione locale, personale e informatica nei confronti di un giovane di 20 anni, nell'ambito di un'attività investigativa finalizzata ad approfondire la diffusione, attraverso i social, di contenuti riconducibili alla propaganda fondamentalista di matrice jihadista.
L'indagine
L'operazione è stata condotta dalla Sezione Antiterrorismo della digos della Questura di Bologna, insieme al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Emilia Romagna ed è stata avviata da un'attività di monitoraggio e analisi della rete, che ha consentito di individuare alcuni profili social riconducibili al giovane, sui quali risultavano pubblicati e condivisi contenuti di possibile interesse investigativo. Gli elementi raccolti sono stati oggetto di una segnalazione congiunta all'Autorità giudiziaria, che ha disposto la perquisizione nell'ambito di un procedimento penale per le ipotesi di reato di istigazione a delinquere e apologia di reato, con l'aggravante dell'utilizzo di strumenti informatici o telematici.
Dagli approfondimenti investigativi sarebbe emerso che il 20enne avrebbe utilizzato i propri account social per diffondere numerosi contenuti caratterizzati da riferimenti ideologici, simbolici e sonori riconducibili alla propaganda fondamentalista di matrice jihadista. L'analisi dei contenuti pubblicati ha consentito di delineare un quadro meritevole di altri approfondimenti da parte degli investigatori, con particolare riferimento alla natura del materiale diffuso e alle modalità attraverso le quali veniva veicolato sui social.
La perquisizione
Nel corso dell'operazione, la perquisizione locale non ha consentito di individuare elementi di interesse investigativo. Diverso esito ha avuto l'attività di natura informatica, che ha permesso di riscontrare i profili social già individuati nel corso delle indagini. I dispositivi telefonici in uso al giovane sono stati sottoposti a sequestro, per consentire i successivi accertamenti tecnici e informatici disposti dall'Autorità Giudiziaria.