L'operazione è stata condotta dalla Sezione Antiterrorismo della digos della Questura di Bologna, insieme al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Emilia Romagna ed è stata avviata da un'attività di monitoraggio e analisi della rete, che ha consentito di individuare alcuni profili social riconducibili al giovane, sui quali risultavano pubblicati e condivisi contenuti di possibile interesse investigativo. Gli elementi raccolti sono stati oggetto di una segnalazione congiunta all'Autorità giudiziaria, che ha disposto la perquisizione nell'ambito di un procedimento penale per le ipotesi di reato di istigazione a delinquere e apologia di reato, con l'aggravante dell'utilizzo di strumenti informatici o telematici.