Propaganda jihadista e suprematista online, arrestato un ragazzo di 16 anni: nel telefono manuali per armi ed esplosivi

Un ragazzo di 16 anni residente nel Bolognese è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Digos di Verona (Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali) con il supporto della Digos di Bologna e il coordinamento della Direzione centrale della Polizia di prevenzione. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti e guide per mantenere l'anonimato sul web. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account nel sedicenne. La Procura per i minorenni di Bologna ha quindi disposto una perquisizione personale e informatica.