Dura la reazione delle istituzioni britanniche e nordirlandesi. Il governo guidato da Keir Starmer e l'esecutivo locale della first minister Michelle O'Neill hanno condannato gli episodi di violenza. "Non esiste alcuna giustificazione per la violenza e i disordini che abbiamo visto minacciare le nostre comunità, né per chi li ha incoraggiati, online o altrove", ha affermato Starmer, aggiungendo che "è evidente che le persone sono state prese di mira a causa della loro origine" e che "i responsabili sentiranno tutta la forza della legge".