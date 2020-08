Bologna, è polemica sul post di un assessore Pd: "Briatore con il coronavirus? Giustizia divina"

E’ polemica su un post dell'assessore alle Politiche per la mobilità di Bologna ed ex capogruppo del Pd in consiglio comunale Claudio Mazzanti . Postando su Facebook un articolo relativo alla notizia della positività di Flavio Briatore al coronavirus e del ricovero dell'imprenditore al San Raffaele di Milano, il politico ha commentato: "Al mondo c'è una giustizia divina. Vi ricordate cosa diceva Briatore sul Covid, tutte invenzioni, contro il governo che applica misure di tutela contro la pandemia, contro i i sindaci che facevano chiudere le discoteche quando non rispettavano le norme di sicurezza, sembrava di sentire Salvini, la Meloni ecc… in peggio. Poi ecco il risultato: 60 contagiati al Billionaire più lui, che giustamente se l'è preso il Covid, adesso vedrete farà meno lo sbruffone".

Le reazioni - "ll minimo che l'assessore Mazzanti possa fare è chiedere scusa e dimettersi. Uno, perché al di fuori della simpatia o meno che si può provare per qualcuno, certe cose non si devono dire, ancora più se si è nelle istituzioni. Due perché essendo assessore di un comune, accosta il fango delle sue parole a Bologna e questo non è ammissibile". Questo il commento, affidato a Facebook, della senatrice della Lega Lucia Borgonzoni. ”Non si scherza con la vita....che vergogna", ha concluso.

"Le esternazioni dell'assessore Mazzanti, mio compagno di partito e membro di un'istituzione importante come il Comune di Bologna, sono inqualificabili, a maggior ragione perché provengono da chi dovrebbe dare il buon esempio in un momento difficile per il nostro Paese, in cui non sentiamo proprio il bisogno di queste polemiche e di questi pensieri in libertà. Credo che, per se stesso e per il Comune che rappresenta farebbe bene a chiedere immediatamente scusa e a dimettersi dall'incarico". Lo scrive, in un post su Facebook, il responsabile nazionale cultura e spettacolo del Pd Davide Di Noi commentando il post di Mazzanti.

Da dirigente del Pd ha aggiunto Di Noi, "su questo, come su qualsiasi altro tema, mi hanno insegnato a rendermi conto del ruolo che ricopro, che le parole hanno un peso e che abbiamo il dovere, aggiungo giustamente, di calibrare ogni singola frase”.