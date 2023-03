Bologna, in casa di un pensionato gioielli e oggetti preziosi da 6 milioni di euro: il tesoro sequestrato dalla polizia

Buona parte dei beni sarebbe riconducibile a furti commessi negli ultimi 20 anni, in appartamenti e a bordo di treni, ma anche a truffe, scippi e borseggi. Il pensionato, un professionista incensurato che in passato ha lavorato per un'importante azienda, secondo gli investigatori della Squadra mobile che hanno condotto l'indagine avrebbe acquistato la merce direttamente dagli autori dei "colpi".

"Acquisti" da collezionista

"Acquisti" che non erano fatti al fine di rivendere la refurtiva, ma per pura passione di collezionare e accumulare gli oggetti preziosi. Alcuni di essi erano esposti in belle vista in casa, altri in nascondigli: da barattoli di crema per le mani, a cesti per la biancheria sporca. Gli agenti hanno trovato anche 330mila euro in contanti nascosti in un finto libro.