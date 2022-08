Treviso, rubano 800 euro di champagne: "Volevamo farci un bagno a Ferragosto"

Ha tentato di giustificarsi così la 33enne veneziana arrestata venerdì pomeriggio insieme ad altri due uomini - il compagno 38enne e un altro 50enne di Padova - dai carabinieri di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso . I tre sono stati colti in flagrante mentre rubavano Moet & Chandon e altre costose bottiglie dagli scaffali di un centro commerciale nel Castellano. Non solo, la perquisizione delle forze dell'ordine ha fatto emergere altri bizzarri ritrovamenti.

Il furto -

valore complessivo di 800 euro

addetti alla sicurezza,

telecamere di sicurezza

Quando i tre sono stati fermati, nello zaino avevano una refurtiva di bottiglie di ottima qualità per un. A notare la presenza del trio vicino agli scaffali - scrive il Corriere della Sera - sono stati gliinsospettiti dal loro comportamento. Ma è stato poi grazie alle immagini registrate dalleche gli inquirenti hanno potuto ricostruire il loro modus operandi. La donna era addetta alla selezione delle bottiglie che una volta scelte passava al compagno. Questo con delle pinze rimuoveva il dispositivo antitaccheggio mentre il terzo uomo aveva il compito di nascondere il bottino nello zaino che aveva con sé.

La "scusa" -

non sembrerebbero nuovi a episodi del genere

un furto molto simile

pinza tronchese

confezioni di coltelli e occhiali da sole

Sicuramente la fantasia le ha dato uno spunto interessante, ma la scusa del bagno nello champagne sembra non reggere, soprattutto perché i tre. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, i tre avrebbero messo in atto lo stesso schema anche il 10 agosto, quandoè stato messo a segno nello stesso negozio. Inoltre, i ritrovamenti emersi durante la perquisizione hanno reso ancora più dubbia la loro situazione: non solo una, ma anche un paio di scarpe sportive nuove senza lo scontrino di acquisto e nell'auto usata dai tre, parcheggiata poco lontano dal centro commerciale, diversedei quali i tre non sono riusciti a giustificare il possesso.

In tribunale -

processo per direttissima

Il sospetto è che i tre rubassero le bottiglie per rivenderle: sabato mattina sono comparsi in tribunale per il. La difesa ha chiesto un rinvio e il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, ha disposto per i tre l'obbligo di dimora a Este, nel Padovano, dove vivono.