Sos jet fuel, a Bologna nave cisterna in ritardo: allarme per gli scali del Nord Italia

Nave cisterna in ritardo, manca il carburante per gli aerei e l'aeroporto di Bologna è costretto a rivedere il piano voli. Con il rischio che la stessa sorte possa toccare ad altri scali del Nord Italia.
Allarme carburante
Questo l'allarme lanciato nelle ultime ore dal Corriere della Sera, che spiega come il problema sia da ascrivere ai ritardi subiti da Air Bp (uno dei principali fornitori di carburante) nella ricezione del prodotto. Secondo il quotidiano, sono attesi a breve i nuovi Notam, ovvero i bollettini operativi destinati alle compagnie aeree con le indicazioni aggiornate sulle modalità di rifornimento.
Le restrizioni ai voli europei
Per l'aeroporto di Bologna la limitazione dovrebbe restare in vigore fino al 23 luglio, ma la data sarà soggetta a modifiche. Le restrizioni riguarderanno in particolare i voli europei con durata inferiore alle tre ore, che potranno imbarcare al massimo 2mila litri di carburante: una quantità in grado di garantire due ore di autonomia. I velivoli interessati, dunque, potrebbero essere costretti a caricare più jet fuel allo scalo di partenza.
Problema logistico
Restano esclusi dalle nuove disposizioni i voli di Stato e quelli sanitari. Da quanto si apprende, comunque, il problema sarebbe puramente di carattere logistico nei tempi di consegna e non dettato da una mancanza di carburante. Tanto che l'altro fornitore dello scalo bolognese, Carboil, non avrebbe registrato problemi nelle disponibilità. Le compagnie aeree stanno monitorando la situazione.