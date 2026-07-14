Sos jet fuel, a Bologna nave cisterna in ritardo: allarme per gli scali del Nord Italia

Restano esclusi dalle nuove disposizioni i voli di Stato e quelli sanitari. Da quanto si apprende, comunque, il problema sarebbe puramente di carattere logistico nei tempi di consegna e non dettato da una mancanza di carburante. Tanto che l'altro fornitore dello scalo bolognese, Carboil, non avrebbe registrato problemi nelle disponibilità. Le compagnie aeree stanno monitorando la situazione.