Wizz Air ha precisato che il volo coinvolto non era operato direttamente con un proprio aeromobile, dato che la compagnia utilizza una flotta composta da Airbus, ma rientrava in un accordo di charter con Ascend Airways. "Wizz Air conferma che il volo a cui si fa riferimento nel bollettino dell’Aaib del 9 luglio 2026 è stato operato nell’ambito di un accordo di charter collegato a Wizz Air UK. La sicurezza è, e rimane sempre, la massima priorità di Wizz Air”, ha dichiarato un portavoce della compagnia. La società ha aggiunto che l'episodio è stato analizzato insieme al vettore operativo e che l’indagine dell'autorità britannica ha identificato il caso come un errore procedurale isolato dell’equipaggio. "Wizz Air applica una vigilanza rigorosa su tutti i partner di wet lease. Prima che un operatore venga selezionato, deve soddisfare requisiti normativi, operativi e di sicurezza estremamente rigorosi", ha spiegato la compagnia, sottolineando che durante la collaborazione vengono effettuati controlli periodici e verifiche sulle prestazioni dei partner. Il volo 5411, intanto, dopo il decollo da Luton ha proseguito regolarmente verso Atene ed è atterrato senza conseguenze.