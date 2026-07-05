Chicago, aereo in atterraggio urta fuoco d'artificio del 4 luglio: nessun danno

Un volo Delta Airlines proveniente da Atlanta "ha urtato un fuoco d'artificio" durante l'atterraggio all'aeroporto internazionale di Chicago Midway. Lo ha dichiarato la compagnia aerea in un comunicato alla Cnn. "Abbiamo appena sentito il botto sull'aereo", si sente dire un pilota del volo Delta 1076 a un controllore del traffico aereo, secondo l'audio di Atc.com. Il pilota poi aggiunge che l'aereo volava a 200 piedi di altitudine. Il controllore del traffico aereo afferma quindi di aver ricevuto "numerose" segnalazioni simili e di aver avvisato le autorità cittadine. Negli Stati Uniti erano nella notte erano in corsi i festeggiamenti per i 250 anni della indipendenza americana e numerose città, tra cui Chicago, avevano in programma spettacoli pirotecnici. Nel comunicato, Delta ha aggiunto che l'aereo è atterrato senza incidenti ed è attualmente sotto ispezione.