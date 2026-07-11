Bahamas, aereo si schianta nel giorno dell'Indipendenza: 10 morti

Un piccolo aereo è precipitato alle Bahamas, causando la morte di 10 persone. Il governo ha deciso di sospendere temporaneamente i voli della compagnia aerea. Il tragico incidente è avvenuto a North Andros, nelle acque appena a ovest di Nassau, la capitale dell’arcipelago. Il primo ministro delle Bahamas, Philip Brave Davis, aveva inizialmente dichiarato che una persona era sopravvissuta, ma in seguito ha confermato in una conferenza stampa che la persona era deceduta a causa delle ferite riportate. Le vittime non sono state ancora identificate pubblicamente. "Siamo qui riuniti sotto una nube di grande dolore", ha affermato, sottolineando che la popolazione stava celebrando il 53° anniversario dell’indipendenza delle Bahamas. "È diventato un giorno di lutto. A ogni famiglia che ha ricevuto la notizia devastante che una persona cara non tornerà più a casa, porgiamo le nostre più sentite condoglianze". Sebbene le autorità non abbiano diffuso un elenco di nomi, la lista dei passeggeri mostra che, secondo una fonte del settore aeronautico, a bordo avrebbero dovuto esserci anche membri della Da Pond Band, un gruppo musicale.