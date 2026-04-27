Sud Sudan, precipita aereo di linea: morte le 14 persone a bordo
Secondo le autorità, l'incidente si sarebbe verificato "a causa di condizioni meteorologiche avverse"
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Un piccolo aereo di linea è precipitato nel Sud Sudan, causando la morte di tutte le 14 persone a bordo. È quanto annunciato in un comunicato dall'Autorità per l'aviazione civile sud sudanese (Sscaa), secondo cui le autorità di Giuba hanno inviato una squadra sul luogo dell'incidente per le indagini. Stando ai primi rapporti, l'aereo potrebbe essere precipitato "a causa di condizioni meteorologiche avverse, in particolare scarsa visibilità". L'aereo è precipitato a circa 20 chilometri a sud-ovest della capitale Giuba dopo essere decollato da Yei: le autorità hanno perso i contatti con il velivolo circa 30 minuti dopo il decollo. Tra le 14 persone a bordo - il pilota e 13 passeggeri - c'erano 12 sudanesi e due kenioti. L'aereo, un Cessna 208 Caravan, era gestito dalla compagnia CityLink Aviation.
Il Sud Sudan ha una rete di trasporti poco sviluppata e il settore dell'aviazione non vanta un buon livello di sicurezza. Nel decennio successivo all'indipendenza, ottenuta nel 2011, più di 55 aerei si sono schiantati nel Paese, causando decine di vittime: gli incidenti sono talvolta dovuti a velivoli obsoleti e alla scarsa conformità alle normative. Nel gennaio 2025 circa 20 operai petroliferi hanno perso la vita dopo che il loro aereo, diretto a Giuba, è precipitato tre minuti dopo il decollo nei pressi dei giacimenti petroliferi dello stato di Unità, nel nord del Paese. Il peggior incidente aereo si è verificato nel novembre 2015, quando un velivolo Antonov si è schiantato vicino all'aeroporto di Giuba, causando la morte di 41 persone.