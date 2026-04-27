Sud Sudan, precipita aereo di linea: morte le 14 persone a bordo

Un piccolo aereo di linea è precipitato nel Sud Sudan, causando la morte di tutte le 14 persone a bordo. È quanto annunciato in un comunicato dall'Autorità per l'aviazione civile sud sudanese (Sscaa), secondo cui le autorità di Giuba hanno inviato una squadra sul luogo dell'incidente per le indagini. Stando ai primi rapporti, l'aereo potrebbe essere precipitato "a causa di condizioni meteorologiche avverse, in particolare scarsa visibilità". L'aereo è precipitato a circa 20 chilometri a sud-ovest della capitale Giuba dopo essere decollato da Yei: le autorità hanno perso i contatti con il velivolo circa 30 minuti dopo il decollo. Tra le 14 persone a bordo - il pilota e 13 passeggeri - c'erano 12 sudanesi e due kenioti. L'aereo, un Cessna 208 Caravan, era gestito dalla compagnia CityLink Aviation.