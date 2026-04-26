Evacuazione d'emergenza per un volo Swiss Air a Delhi: "Quattro in ospedale"

Oltre 230 persone sono state costrette a un'evacuazione d'emergenza nella notte da un aereo di Swiss Air nell'aeroporto di Delhi, dopo che il velivolo ha avuto un problema a un motore in fase di decollo. Lo riporta la testata svizzera Blick, secondo cui la compagnia aerea ha confermato l'accaduto. In un comunicato citato da Blick, la Swiss Air ha spiegato che quattro passeggeri sono stati portati in ospedale per necessità di assistenza medica, mentre un membro dell'equipaggio si è slogato una caviglia.



Stanto alle informazioni preliminari in possesso della compagnia aerea, l'incidente è dovuto a un problema a un motore dell'Airbus A330-343 in questione. La maggior parte dei passeggeri a bordo ha abbandonato l'aereo attraverso gli scivoli d'emergenza, aggiunge l'agenzia di stampa Ats.