Bologna, lasciano la figlia di 3 anni in auto per fare un picnic: denunciati

Lasciano la figlia a dormire in auto mentre loro si stendono sull'erba per un picnic.

La piccola, svegliatasi sola nell'abitacolo, avrebbe iniziato a piangere attirando l'attenzione dei passanti che, non riuscendo a rintracciare i genitori, hanno chiamato i c arabinieri . Solo dopo l'arrivo dei militari i due si sarebbero avvicinati e avrebbero provato a giustificarsi, ma per loro è comunque scattata la denuncia per abbandono di minore .