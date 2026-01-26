Bologna, investe una disabile in carrozzina e non si ferma

"Credevo di aver urtato un masso", è stata questa la risposta della donna di 72 anni fermata dai vigili urbani di San Lazzaro, a Bologna, dopo che ha investito una donna disabile a bordo di carrozzina elettrica che procedeva nella stessa direzione, senza prestare soccorso. La donna, 69 anni, che si trovava sul mezzo elettrico, a causa del violento impatto, è stata sbalzata finendo nella vegetazione che delimita via Carlo Jussi, luogo dell'incidente. Alla scena ha assistito un altro automobilista che ha subito allertato i soccorsi e notato che l'auto che aveva provocato l'incidente non si era fermata continuando tranquillamente la sua marcia.