Bologna, resta invalida dopo per aver mangiato salmone affumicato: chiesto il processo per la ditta importatrice

Due anni fa è entrata in coma per aver mangiato un salmone affumicato, rivelatosi poi con altissime concentrazioni di "listeria monocytogenes", comprato in un supermercato della periferia di Bologna. La donna, di 63 anni, è riuscita a salvarsi grazie alle cure ricevute all'Ospedale Sant'Orsola ma da quella drammatica esperienza non ne è uscita indenne. La 63enne è infatti rimasta invalida subito dopo le dimissioni dal nosocomio al 100% (oggi al 35%). La causa scatenante sono state le altissime concentrazioni del pericoloso batterio che causa la listeriosi, e la ditta importatrice è finita sotto inchiesta per lesioni colpose. Ora la Procura chiede il rinvio a giudizio del legale rappresentante della ditta.