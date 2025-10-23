Frontale tra due auto nel Bolognese, muore bimbo di 7 anni

L'impatto è stato molto violento, uno dei mezzi è finito fuori strada. Immediato l'intervento del 118, ma per il bambino non c'è stato nulla da fare. Feriti il padre, di origine albanese e residente a Minerbio, e l'altro automobilista. I mezzi sono sotto sequestro. Per ricostruire la dinamica sono stati impegnati i carabinieri della compagnia di San Lazzaro di Savena, intervenuti per eseguire i rilievi.