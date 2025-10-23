Logo Tgcom24
a Granarolo dell'Emilia

Frontale tra due auto nel Bolognese, muore bimbo di 7 anni

Il piccolo viaggiava sul sedile posteriore della vettura guidata dal papà, che è rimasto ferito, così come l'autista 20enne dell'altra macchina

23 Ott 2025 - 08:43
© ansa

© ansa

Un bambino di 7 anni è morto in un frontale tra due auto nel Bolognese. L'incidente si è verificato intorno alle 21 di mercoledì, lungo la strada Porrettana a Lovoleto, frazione di Granarolo dell'Emilia. Il piccolo viaggiava sul sedile posteriore, insieme al papà, di 34 anni, a bordo di una Volkswagen Corrado che, per ragioni da stabilire, si è scontrata frontalmente con una Renault Clio guidata da un 20enne. 

L'impatto è stato molto violento, uno dei mezzi è finito fuori strada. Immediato l'intervento del 118, ma per il bambino non c'è stato nulla da fare. Feriti il padre, di origine albanese e residente a Minerbio, e l'altro automobilista. I mezzi sono sotto sequestro. Per ricostruire la dinamica sono stati impegnati i carabinieri della compagnia di San Lazzaro di Savena, intervenuti per eseguire i rilievi. 

