Curioso incidente a Bolzano: esce di strada e centra il cartello che invita alla prudenza stradale

L'incidente si è verificato nelle prime ore del mattino di domenica 19 ottobre, lungo la strada che attraversa il Passo della Mendola. Un'automobile, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di carreggiata ed è finita su una scarpata a bordo strada, terminando la sua corsa contro un cartello stradale. L'elemento che ha colpito i primi soccorritori e i residenti è stata la natura del cartello stesso: faceva parte della campagna "No credit", volta a sensibilizzare gli automobilisti sui pericoli della guida non sicura.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di San Nicolò Caldaro, che hanno messo in sicurezza il mezzo ed effettuato le operazioni di bonifica. Fortunatamente, nessuno degli occupanti ha riportato ferite, anche grazie alla presenza di una sbarra di contenimento che ha evitato che il veicolo proseguisse verso un precipizio situato appena oltre il punto dell'impatto.