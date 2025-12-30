Bologna, l'assessore alla Scuola: "I militari che parlano con i giovani vanno filtrati"

Partecipando alla presentazione delle iniziative promosse per l'1 gennaio dalla rete pace e nonviolenza dell'Emilia-Romagna l'assessore felsineo ha poi aggiunto -riferendosi alle polemiche per un webinar con Francesca Albanese e per l'annullamento di un incontro con due obiettori di coscienza israeliani in due istituti scolastici bolognesi - di notare "una difficoltà nel mondo della scuola nel poter favorire i dibattiti liberi, la scuola non deve essere faziosa, ma deve però fare anche i dibattiti scomodi e nell'autonomia scolastica attuale io percepisco una difficoltà nei dirigenti scolastici nel consentire lo sviluppo di un dibattito il più ampio possibile, perché c'è un tentativo nazionale di bloccare alcuni ragionamenti, questo ci preoccupa".