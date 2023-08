Bologna, accoltellato a morte dopo una lite in un parco

Un uomo di 44 anni di è stato ucciso, nel corso di una aggressione avvenuta a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese.

Da una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo, di origine nordafricana, sarebbe stato colpito con almeno una coltellata al torace durante una lite con altre persone, probabilmente italiani, in un'area verde in vicolo Baciadonne. E' intervenuto il 118 ma i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso del 44enne. Gli investigatori dell'Arma hanno avviato le indagini per identificare gli aggressori.