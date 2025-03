Bologna, accusato di abusi su atlete 13enni: arrestato allenatore di pallavolo

L'adescamento, secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, sarebbe cominciato da parte dell'allenatore nei confronti di tre ragazzine che allenava per una squadra di volley under 14 a settembre. Dall'analisi di centinaia di chat, conversazioni sui social, è stato ricostruito il rapporto del 30enne con le tre minori. Le ragazzine sarebbero state anche controllate, pure quando andavano in vacanza, e indotte a inviargli materiale fotografico, video e video-chiamate a sfondo erotico.