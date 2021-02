Bollette, cartella esattoriale per un contratto mai sottoscritto: “Calvario da dieci anni”

Dieci anni fa ha ricevuto una cartella esattoriale che gli chiedeva un pagamento per un’utenza telefonica non sua. Il racconto quasi surreale è di un telespettatore di “Striscia la Notizia”, intervistato dall’inviato Riccardo Trombetta. “Mi fu chiesto il pagamento di un contratto telefonico mai sottoscritto” spiega l’uomo.

Una prima bolletta di 51,64 euro, arrivata a 220 con le spese di notifica, alla quale si sono aggiunte continue spese per segnalare che l’utenza non era sua, viaggiando tra gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e della società telefonica. “Da allora è iniziato un calvario che ancora non è risolto” spiega sconcertato il telespettatore: “Mi sono stancato di spendere soldi e tempo per risolvere un problema mai creato da me, il contratto è intestato a una donna più giovane di me di dieci anni – aggiunge - L’ultima volta al telefono ho detto: ma io sono un uomo! Mi hanno risposto 'qui sta il rebus'”.