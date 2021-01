Dad e smart working pesano sulle bollette degli italiani: fino a 268 euro in più a famiglia nel 2020

Didattica a distanza e smart working pesano sulle spese degli italiani. A causa di lavoro agile e studio domestico, le bollette nel 2020 sono cresciute in media tra i 145 euro (per i single) e i 268 euro (per le famiglie). E' quanto emerge da un report dell'Osservatorio SOStariffe.it , che ha stimato tutte le maggiorazioni di spesa per luce, gas e Internet fisso dovute alle attività di studio/lavoro casalingo nell'ultimo anno.

L'indagine - L'indagine dell'Osservatorio SOStariffe.it ha stimato le maggiorazioni di spesa relative alla fornitura di luce e gas ma anche di connessione web da rete fissa dovute allo smart working e alla didattica a distanza da casa nel corso del 2020. Sono stati esaminati tre profili di consumatore-tipo: il single, la coppia e la famiglia. Si è calcolata la spesa media annuale di ciascuno e, tramite simulazioni, si è potuto stimare l'incremento dei consumi dovuto alle nuove attività da casa.

Il costo dello smart working grava soprattutto sulle famiglie - L'indagine, condotta tramite i comparatori SOStariffe.it per le offerte luce e gas e le offerte Internet casa, ha evidenziato che svolgere le consuete attività di lavoro e studio da casa, anziché recarsi all'esterno della propria abitazione, comporta un aggravio di costi soprattutto per i nuclei familiari.



I single, nel corso del 2020, hanno speso per le tre utenze considerate un totale di 1.116 euro (di cui 719 per luce e gas e 397 per Internet). Lo smart working ha fatto loro sborsare in media 145 euro in più.

Le coppie, nel complesso, hanno dovuto sostenere, nel 2020, una spesa di 1.484 euro per le bollette (che comprende 1.087 di luce e gas e 397 di Internet). La permanenza domestica per studio e lavoro ha inciso in media per 193 euro sul bilancio annuale delle coppie.

Il profilo di consumatore-tipo che ha risentito di più dei rincari dovuti allo smart working sono proprio le famiglie (quelle considerate dallo studio SOStariffe.it sono composte da due genitori e un figlio). In media i nuclei familiari hanno speso 2.058 euro per le bollette nel corso del 2020 (di cui 1.661 per la luce e il gas e 397 per la connessione da rete fissa). In questo caso l'incremento di spesa sostenuta in smart working si aggira sui 268 euro.

Bonus smart working - Tra le novità in arrivo per le famiglie italiane dovrebbe esserci un bonus smart working. Si tratta di un'agevolazione, che potrebbe essere erogata sotto forma di contributo una tantum, per compensare la rinuncia a straordinari e buoni pasto dovuta al passaggio al lavoro agile. Tale contributo economico dovrebbe coprire, almeno parzialmente, le spese per le utenze necessarie al lavoro domestico.