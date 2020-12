Boccia: "Se domani l'Abruzzo sarà arancione riceverà diffida dal governo"

"Se domani l'Abruzzo sarà zona arancione riceverà una diffida dal governo". Il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia a "Live - Non è la d'Urso" commenta la decisione del presidente Marsilio di anticipare a domani il ritorno all'arancione per quella che è fino a oggi l'ultima regione ancora in zona rossa.

"Marsilio è in stretto contatto con il Ministero della Salute - spiega Boccia - c'è la disponibilità del governo ad anticipare la fine della zona rossa rispetto alle tre settimane obbligatorie, quindi se l'Abruzzo tornasse in arancione da mercoledì avrà l'intesa con il governo, se invece il ritorno alla zona arancione dovesse avvenire domani sarà diffidato".