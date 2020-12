Coronavirus, lockdown per 27 milioni di abitanti in California | La regina Elisabetta: "Vaccino in Gb nelle prossime settimane"

La regina del Regno Unito Elisabetta II riceverà nelle prossime settimane il vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid, farmaco che ha appena ottenuto il via libera dalle autorità sanitarie britanniche. Secondo i media locali, la sovrana (94 anni) e suo marito, il principe Filippo (99), saranno entrambi vaccinati in via prioritaria a causa della loro età e non come trattamento preferenziale.