Coronavirus in Italia, 18.887 nuovi contagi e 564 morti

Risale il numero dei ricoverati ma calano le terapie intensive - Torna a salire in Italia il numero dei ricoverati con sintomi da coronavirus: sono 233 più di ieri. Ora il totale dei ricoverati è 30.391. Continua invece a calare il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia a causa del coronavirus: sono 63 meno di ieri, in totale ora i letti di rianimazione occupati sono 3.454.

In Lombardia 2.413 nuovi casi e 140 morti: superate le 23mila vittime - Superata la soglia delle 23mila vittime legate al coronavirus in Lombardia: con i 140 decessi di oggi, sono ora 23.024. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore cono 2.413. Sono i dati comunicati dal ministero della Salute. In Piemonte sono 1.269 i nuovi casi di coronavirus, con 55 decessi. Il totale delle vittime in Piemonte è ora di 6.623.