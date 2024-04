Bloccarono strada, giudice concede attenuanti: "Agirono per l'ambiente"

I tre attivisti di Ultima generazione che il 2 novembre bloccarono la tangenziale di Bologna hanno "agito non certo per soddisfare un interesse personale ed egoistico, ma per uno scopo superiore, nobile e altruistico, ovvero la tutela dell'ambiente".

Lo scrive il giudice Simona Siena, motivando la concessione dell'attenuante dei motivi di particolare valore sociale per i tre imputati, condannati a 6 mesi per violenza privata e interruzione di pubblico servizio.