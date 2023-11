Clima, attivisti di "Last Generation" imbrattano la Cancelleria di Berlino

Un gruppo di attivisti per il clima del movimento "Last Generation" ha imbrattato una delle facciate esterne della Cancelleria di Berlino con vernice arancione durante una manifestazione.

Come riporta Ntv, i membri del gruppo hanno anche scritto slogan come "Olaf sta mentendo" sui muri e sul marciapiede antistante la Cancelleria, in riferimento al cancelliere tedesco Olaf Scholz e alle politiche del suo governo per la lotta al cambiamento climatico, ritenute inadeguate. La polizia e le forze di sicurezza sono intervenute e ci sono stati dei tafferugli. Alcuni manifestanti sono stati trattenuti per essere identificati.