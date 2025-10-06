Logo Tgcom24
Cagliari, blitz contro il narcotraffico: 71 indagati in diverse Regioni

L'operazione, denominata "Termine", interessa le province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Roma, Pisa, Biella, Vicenza e Macerata, e vede impegnati oltre 400 carabinieri

06 Ott 2025 - 09:00
© Carabinieri

© Carabinieri

Operazione contro il narcotraffico dei carabinieri del Comando provinciale di Cagliari, che hanno smantellando un'organizzazione criminale specializzata nel narcotraffico internazionale. I militari dell'Arma hanno eseguito 71 provvedimenti ad altrettante persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga in concorso, nonché porto e detenzione abusiva di armi da fuoco.

L'operazione, denominata "Termine", interessa le province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Roma, Pisa, Biella, Vicenza e Macerata, e vede impegnati oltre 400 carabinieri con il supporto dei reparti territorialmente competenti, oltre allo Squadrone Eliportato "Cacciatori Sardegna", ai Nuclei Cinofili dell'Arma e all'11° Nucleo Elicotteri di Cagliari.

