Blitz attivisti, Sangiuliano: "Chi danneggia pagherà"

Fotogallery - Termi, donna uccisa in casa a coltellate: il marito si suicida in carcere

"Sistematica azione di vandalismo"

Il blitz alla Barcaccia "è la goccia che fa traboccare il vaso - afferma il ministro in un'intervista a Il Messaggero -. È ora di dire basta: siamo davanti a una sistematica azione di vandalismo del nostro patrimonio artistico e culturale che non c'entra assolutamente nulla con la tutela dell'ambiente". "Chi danneggia i nostri beni culturali non può passarla liscia e va punito severamente", attacca il ministro, che annuncia di essere al lavoro per "una norma che faccia pagare ai responsabili di questi danni gli interventi necessari per il ripristino dei luoghi".