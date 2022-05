Blitz antidroga nel Metapontino, eseguite 19 misure cautelari | Il clan utilizzava un 11enne come pusher

Le indagini sono riuscite a far emergere che la banda era attiva nelle piazze di spaccio locali sfruttando diverse strategie per cercare di sviare le indagini degli inquirenti, già sulle loro tracce. Tra quelle più utilizzate l'

e psicologica e le ritorsioni a coloro che provavano a ostacolare i loro traffici, come dimostra il ritrovamento di materiale per la preparazione di ordigni esplosivi fatti in casa.La più "singolare" però rimane quella di aver usato undi 11 per vendere cocaina e hashish ai vari clienti. Questo ha permesso all'organizzazione di rimanere invisibile per un certo periodo. Una volta raccolti gli indizi necessari, ihanno eseguito le misure cautelari nelle città di Pisticci (MT), Bernalda (MT), Taranto, Ginosa (TA), Laterza (TA), Altamura (BA), Santeramo in Colle (BA) e Cerveteri (RM).Sequestrati, nella disponibilità delle persone colpite da provvedimento cautelare, diversi campioni di, oltre a 3.550 euro in contanti. Rinvenuto anche tutto il necessario per assemblare: 20 candelotti esplosivi di varie dimensioni, due dei quali già riempiti di polvere pirica, 2 tubi cilindrici, chiodi e biglie in ferro utilizzati come "shrapnel".